È stato rubato il giorno prima del fallito colpo il camion utilizzato l'altra notte dai banditi per abbattere e portarsi via la colonnina del self service nel distributore di carburanti sulla statale 387, in territorio di Monserrato.

Il proprietario, un ambulante marocchino, l'aveva parcheggiato vicino a casa: i malviventi se lo sono portati via e lo hanno abbandonato nel piazzale dello stesso distributore dopo essere stati costretti alla fuga dalle sirene del sistema d'allarme.

I carabinieri di Monserrato e Quartu sono riusciti a risalire al proprietario attraverso la targa del mezzo, subito restituito. Intanto le indagini vanno avanti con interrogatori e nel tentativo di risalire a qualche testimonianza. I ladri avevano indirizzato il camion sulla colonnina senza riuscire a sradicarla. Contemporaneamente, era scattato l'allarme che li aveva costretti alla fuga.

