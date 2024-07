Un viaggio attraverso le bellezze, la storia, l’arte e i profumi di Esterzili: la porta della Barbagia di Seulo. È quello organizzato per domenica 7 luglio da Ilaria Melis, guida turistica esterzilese, ideatrice del progetto “Impronta tour Sardegna”. L’appuntamento è in via Roma, 91 alle 10.

Ilaria per tutta la giornata guiderà appassionati e appassionate alla scoperta del suo paese d’origine, che conserva, ancora oggi, numerosi siti archeologici di grande importanza storica, come ad esempio: il Tempio di Domu 'e Urxìa, il più grande Tempio a "megaron" del Mediterraneo finora conosciuto, che tra quelle maestose pietre conserva e tramanda la leggenda di Urxia. Non può mancare la visita al Tempio delle Acque e alla Rotonda nuragica.

Ognuno si sposterà con la propria auto, prima tappa al monte Santa Vittoria per ammirare il panorama che regalano i suoi 1212 metri sopra il livello del mare. Dopo il pranzo al sacco al fresco della pineta si torna in paese per passeggiare tra le vie del centro storico, visitare le antiche chiese, ammirare i bellissimi murales e ascoltare intriganti storie di assalti, note col nome di "bardane", ma anche le storie di personaggi ormai passati che hanno abitato gli scorci più suggestivi di Esterzili. È prevista anche una piccola degustazione di prodotti tipici locali.

È consigliabile prenotare la propria partecipazione al numero 3407812476. Inoltre si consiglia un abbigliamento comodo e di portare un cannocchiale da utilizzare nella zona panoramica.

