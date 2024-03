Una giornata da vivere in aperta campagna per dare il benvenuto alla primavera all’insegna dell’arte, della musica e dei prodotti genuini della tradizione. Sono avviati i preparativi per la Festa di Primavera promossa dalle sorelle Gioia, Giorgia e Francesca Di Virgilio con l’obiettivo di mettere insieme arte e natura, in un abbraccio tra verde, sole, legno e creatività.

La manifestazione si terrà sabato 23 marzo nell’azienda La Terra dei Sogni, uno spazio immerso nel verde tra viti e uliveti messo a disposizione da Giampiero Di Virgilio nelle campagne in località Su Idihi a Suelli. «Sarà una ricca giornata interamente dedicata all’arte e alla musica – dicono le organizzatrici –, verrà allestito un mercatino con le creazioni di artisti e artigiani e ci sarà un concerto dal vivo per allietare i presenti».

L’iniziativa verrà ripetuta dopo il successo della scorsa edizione, quando nel suggestivo scenario delle campagne di Suelli si era tenuto il laboratorio di panificazione con lievito madre secondo l’antica ricetta e i metodi tramandati dai tempi antichi in Sardegna. Quest’anno sono previste importanti novità. «Ci saranno appuntamenti legati al culto dell’acqua di San Giovanni e all’utilizzo degli olii tradizionali», spiega Francesca Di Virgilio. In programma anche l’aperitivo con tagliere di prodotti locali e calici di vino, oltre ai laboratori per bambini. C’è tempo sino a lunedì 18 marzo per presentare richiesta di partecipazione (contatti WhatsApp: 342.9886977, 340.8096590) e accaparrarsi così uno spazio espositivo dove mettere in mostra i prodotti dell’arte, dell’artigianato e della creatività.

© Riproduzione riservata