Intervento poco prima delle 13 del Soccorso Alpino e Speleologico lungo la vecchia Orientale, nel territorio di Burcei, per recuperare un arrampicatore in difficoltà.

L’uomo, un 31enne italiano residente nel Veronese, era in compagnia di altri tre amici alla base della parete lungo la via di arrampicata “Due di picche” quando, a causa del terreno reso viscido dalla pioggia, è scivolato, procurandosi un infortunio che gli ha impedito di proseguire in autonomia.

La Centrale Operativa del 118 ha immediatamente attivato l’elicottero di stanza a Cagliari che, a causa delle condizioni meteo avverse, ha richiesto il supporto delle squadre a terra. Si sono quindi attivati anche 15 tecnici appartenenti alle stazioni di Cagliari, Medio Campidano e Ogliastra che si sono recati immediatamente sul posto.

Grazie anche al miglioramento delle condizioni meteorologiche l’elisoccorso ha potuto portare a buon fine il recupero dell’infortunato. Contestualmente le squadre a terra hanno raggiunto i suoi compagni per ricondurli alle auto.

La richiesta di soccorso è stata ricevuta tramite l’app GeoResQ, il servizio di geolocalizzazione e inoltro delle richieste di soccorso direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Destinato a tutti i frequentatori della montagna e agli amanti degli sport outdoor, il servizio è attivo h24 con un operatore che risponde alle chiamate e che, non appena ha ricevuto l’allarme, ha provveduto immediatamente a inoltrare le coordinate dell’infortunato alle squadre di soccorso.

(Unioneonline/v.l.)

