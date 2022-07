Apre domani a Sinnai la mostra del cestino in giunco e fieno, l'arte dell'intreccio che affonda le radici nel tempo e che ancora oggi conserva un grandissimo fascino. Così anche quest'anno, per raccontare l’arte dell’intreccio sinnaese, tanto complessa quanto affascinante, il Gruppo folk Sinnai e "Sardinia to do" (gestore del Museo e dell'Archivio di Sinnai), in continuità con la storica Fiera del cestino, organizzano una mostra che si potrà visitare sino al 14 agosto al museo civico di Via Colletta.

Durante la rassegna potranno essere ammirati preziosi cestini di fattura sinnaese provenienti da collezioni private di Sinnai e dell’hinterland di Cagliari. Sono previste attività laboratoriali, visite guidate e un convegno per parlare delle materie prime che riguardano l’arte dell’intreccio.

L’evento è autofinanziato da Sardinia to do e dal Gruppo Folk Sinnai, con il patrocinio gratuito del Comune di Sinnai, della Città Metropolitana di Cagliari e della Presidenza della Regione Sardegna.

Antonio Serreli

