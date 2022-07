Un 37enne di Sinnai, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato denunciato dai carabinieri di Selargius per truffa aggravata.

L’uomo, da quanto ricostruito dai militari, aveva contattato su Facebook una 28enne di Soleminis che aveva messo in vendita uno smartphone e i due si era accordati per incontrarsi nella zona industriale di Selargius il 20 luglio scorso per perfezionare compravendita. Ma il 37enne, con un raggiro incentrato su una ricevuta di ricarica Postepay fasulla ma abilmente contraffatta, si è fatto consegnare il telefonino rendendosi successivamente irreperibile e non disponibile a ulteriori chiarimenti.

