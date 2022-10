Gravato dall’obbligo di dimora a Quartu, dopo essere stato allontanato dall’abitazione di famiglia nell’ambito di un procedimento per maltrattamenti ai danni della moglie, un 57enne è stato arrestato dai carabinieri.

L’uomo non ha rispettato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie, come è stato documentato dagli stessi militari. L’autorità giudiziaria l’aveva messo quindi ai domiciliari in una casa diversa da quella in cui viveva.

Ora, nel caso in cui dovesse continuare nel suo comportamento e tentare di nuovo di contattare la ex, potrebbe finire in carcere.

