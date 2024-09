Allarme Lingua Blu nelle campagne di Sestu. La malattia ha colpito le greggi di tutti gli allevatori. Lo denuncia il consigliere di minoranza Francesco Serra, insieme a Giuseppe Picciau e Anna Crisponi.

«Chiediamo quali azioni il Comune ha intrapreso per contrastare il virus, e quali strumenti di supporto tecnico ed economico possono essere messi a disposizione per gli allevatori», spiega Serra nel testo di un’interrogazione che sarà presentata in Comune mercoledì nella prossima seduta del Consiglio, «inoltre se esistono piani di emergenza, e come il Comune si sta coordinando con la Asl, l’Azienda Sanitaria Locale, e se saranno attivate campagne informative».

«Su un migliaio di capi, abbiamo 300 pecore colpite dalla lingua blu, e sino ad ora una cinquantina morte», racconta Gemiliano Pili, pastore, «la cosa molto preoccupante è che le pecore che la superano dopo qualche giorno abortiscono, quindi non avremo né agnelli né latte». La Regione fornisce un aiuto, ma per gli allevatori non basta: «In passato abbiamo ricevuto un rimborso per ogni capo morto, ma non tiene conto delle pecore rimaste improduttive», continua Pili, «e poi è arrivato dopo 18 mesi, troppo tempo».

La seduta, in programma dalle 18.30, sarà visibile anche sul canale YouTube del Comune, in diretta. L’assessora all’Agricoltura di Sestu, Laura Petronio: «Abbiamo attuato tutte le procedure e siamo in contatto con l’Assessorato all’Agricoltura. Il 3 ottobre avremo un incontro con il presidente del comparto agricolo, la Asl ha già fatto un intervento diretto e la Polizia Municipale sta sorvegliando le aziende».

© Riproduzione riservata