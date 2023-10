Oltre cinquanta esterzilesi e non solo, sono saliti a quota 1212 metri per vedere l’Aquila Reale volare sul cielo di Esterzili. Ma oggi pur prendendosi tutta la scena sul monte Santa Vittoria, ha “deciso”, da vera regina di disattendere le aspettative dei presenti. Nicola Marcello, socio dell'associazione Falconieri di Barbagia, ha provato a coccolare l’esemplare per farlo volare, ma lei proprio non ne ha voluto sapere.

L’evento è stato organizzato dall’associazione Nuragic Shamanic Healing di Alessandro Olianas, esterzilese che dopo tanti anni trascorsi a Cagliari con la famiglia, alla soglia dei quarant’anni ha deciso di tornare nel suo paese d’origine con un progetto in tasca: «portare il mondo a Esterzili». Olianas sta, infatti, realizzando una struttura che ospiti eventi, associazioni, artisti, realtà olistico esperienziali internazionali e di coworking space per digital nomads: si chiama "Nuragic Temple” e vuole offrire servizi di supporto alla crescita e al benessere personale progetto per la lotta contro lo spopolamento.

«Portare un'aquila reale in una comunità che lotta con determinazione contro lo spopolamento e la mancanza di servizi, vuole rappresentare un momento di profonda importanza simbolica», afferma Alessandro Olianas, «Questo esemplare con la sua maestosità e la sua forza, incarna la potenza della natura, un ricordo tangibile della bellezza e della biodiversità che circondano questi territori».

