Al volante di una Panda, su cui si trovava come passeggero un 16enne, un giovane di 20 anni è finito contro il muro perimetrale del cortile di una casa e contro un palo dell’illuminazione pubblica a Siurgus Donigala. Nessuno è rimasto ferito ma sul posto sono intervenuti i carabinieri di Senorbì e Mandas.

Dalla ricostruzione effettuata è seguita una denuncia in quanto il proprietario dell’auto ha dichiarato che la macchina fosse stata prelevata dal cortile senza la sua autorizzazione. Non solo: il conducente non aveva la patente in quanto non l’ha mai conseguita. Per lui una denuncia per furto aggravato.

(Unioneonline/s.s.)

