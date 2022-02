Un 47enne di Sinnai è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dai carabinieri della locale stazione e del Radiomobile di Quartu. I militari sono intervenuti dopo che l’uomo era stato coinvolto in un incidente alla guida della sua Lancia Ypsilon: sottoposto alla verifica etilometrica è risultato positivo con un tasso alcolico di 2,78 grammi per litro (oltre 5 volte il limite di legge). La patente gli è stata ritirata mentre l'auto è stata sequestrata è affidata allo stesso proprietario in custodia giudiziaria.

