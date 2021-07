I carabinieri della Stazione di Villaputzu sono intervenuti ieri a Muravera, nei pressi della rotatoria della strada statale 387, su segnalazione di un privato cittadino per il controllo di un'autovettura Fiat Panda condotta da un settantenne pensionato del luogo. Questi, sottoposto ad accertamento con l’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolico pari a 1,66 grammi per litro alla prima prova e 1,59 grammi per litro alla seconda (oltre il triplo, quindi, del massimo valore consentito).

Per l’uomo è scattata la denuncia alla Procura di Cagliari per guida in stato di ebbrezza e con sanzione accessoria del ritiro della patente e decurtazione di 10 punti.

Effettuato anche il sequestro amministrativo del veicolo.

(Unioneonline/v.l.)

