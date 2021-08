Un 24enne romano, libero professionista e incensurato, è stato fermato dai carabinieri nella notte a Villasimius mentre si trovava alla guida in evidente stato di alterazione da alcol.

L’uomo, in vacanza nella nota località balneare e alla guida del proprio veicolo, sottoposto ad accertamento con etilometro è risultato positivo con un tasso pari a 1,93 g/l alla prima prova e 2,24 alla seconda, oltre quattro volte il limite massimo consentito.

Immediato il ritiro della patente e il sequestro amministrativo dell’auto.

Trattandosi di una violazione anche penale, per il giovane scatta anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica.

