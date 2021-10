Alessio Madeddu, lo chef noto per la partecipazione al programma “4 ristoranti” condotto da Alessandro Borghese, è stato ucciso oggi a Teulada.

Il corpo è stato ritrovato a terra davanti al suo locale a Porto Budello. Sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio.

Sul posto ci sono i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia.

In tanti lo conoscevano non solo per il suo locale, “Sabor’e Mari”, ma anche per alcune recenti vicissitudini giudiziarie.

A marzo il 51enne è stato infatti condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per tentato omicidio per aver aggredito, nel novembre 2020, una pattuglia di carabinieri utilizzando una ruspa. Uscito di strada col suo furgone, erano intervenuti i militari che gli avevano chiesto di sottoporsi all’alcol test. Poi la patente gli era stata ritirata e Madeddu aveva reagito con estrema violenza, andando a recuperare la ruspa e tornando sul posto ribaltando infine la macchina dei carabinieri.

Nel 2018 aveva preso parte alla trasmissione su Sky con il suo ittiturismo con le sue specialità a base di pesce fresco.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata