Al via i lavori per la realizzazione di un campo di calcio a 9 da destinare alle scuole, per gli allenamenti settimanali del settore giovanile e per i tornei minori. L’impianto sarà lungo 60 metri per 40 di larghezza, e sorgerà accanto al campo di calcio a undici, nel complesso sportivo dello stadio comunale di via Porrino e via Bostares, attualmente interessata da altri finanziamenti per la riqualificazione.

«L’intero impianto – spiega la vice sindaca e assessora allo Sport, Elisabetta Loi -, è concepito per offrire molteplici spazi destinati alla pratica e allo svolgimento di manifestazioni di numerose discipline sportive».

La superficie complessiva dell’intero impianto è di circa 47.210 mq. Nell’area sono presenti anche 4 campi da tennis, un campo da calcio a 11 in erba naturale, un impianto per l’atletica leggera completo di anello pista e pedane, una palestra, un campo di calcio a 11 in erba artificiale, gli spogliatoi e le tribune al servizio delle diverse discipline.

«Questo progetto - continua Loi - ha come obiettivo quello di dotare l’area sportiva di un ulteriore campo di gioco da destinare ad allenamento delle squadre partecipanti ai tornei federali giovanili e da utilizzare come area sportiva al servizio delle strutture scolastiche e per le associazioni sportive di Pula”. Il campo sarà dotato di un sistema di illuminazione artificiale a led».

