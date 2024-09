È morto all'ospedale Brotzu di Cagliari Alessandro Cambuca, il ventisettenne di Villaspeciosa accoltellato questa mattina all'alba ad Assemini.

I carabinieri hanno già individuato e rintracciato il presunto aggressore, portato in caserma. Si tratta di un conoscente della vittima, pare sia anch’egli di Villaspeciosa, di cui non sono state fornite le generalità, è in attesa del pm Marco Cocco per il primo interrogatorio. L’indagine ora è per omicidio.

Il giovane (CHI ERA), al culmine di una lite scoppiata per motivi ancora da accertare, è stato accoltellato al petto e al collo da un conoscente. Il delitto è avvenuto in un’abitazione. Soccorso, Cambuca è stato portato in codice rosso al Brotzu in condizioni critiche. Purtroppo si sono rivelati inutili i disperati tentativi dei medici per tenerlo in vita: per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, dopo poche ore è sopraggiunto il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Assemini e della Sezione Radiomobile di Cagliari.

