Tra le manifestazioni previste per questa estate a Torre delle Stelle, figura anche "Calici di Stelle 2025 Torre delle Stelle" a cura della Pro Loco e con la collaborazione del Comune.

L'appuntamento è per il 9 agosto al Parco Giochi in Via del Sagittario. Il programma sarà presto comunicato. Prevista tra l'altro l'esposizione dei prodotti tipici di Maracalagonis attraverso una valutazione e scelta sui prodotti stessi, proposti e merceologie indicate. Prevista l'installazione di box.

Gli interessati devono fare domanda indicando le creazioni, i prodotti, i manufatti che si intende portare in esposizione. Una manifestazione che ha sempre avuto per protagonisti i vini della cantina, in forte crescita con esportazioni in diverse parti d'Italia e d'Europa. Ma anche gli stand fra sapori, arte, musica, piatti tipici e musica.

Presto si conoscerà anche il programma di quest'anno. La Pro Loco presieduta da Ercole Alfredo Corona, è già al lavoro: la manifestazione giunta alla sesta edizione, ha sempre avuto un grandissimo richiamo. E a settembre, ancora la Pro Loco, organizzerà, col Comune, la Sagra del pomodoro: altro pezzo forte dell'Estate marese.

Calici di stelle è una delle manifestazioni più attese della Estate marese: viene proposta da sempre a Torre delle Stelle con grande interesse da parte dei turisti e villeggianti che affollano la costa.

© Riproduzione riservata