Ubriache e “fatte” alla guida a Teulada e Quartu.

A Teulada i carabinieri hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'influenza di stupefacenti una 19enne di Santadi disoccupata e incensurata. Mentre si trovava alla guida di una Fiat Grande Punto, la ragazza ha perso il controllo del mezzo in Via Terresoli finendo fuori strada, fortunatamente senza conseguenze troppo gravi. A bordo altri tre ragazzi del luogo rispettivamente di 20, 16 e 19 anni. Tutti illesi e condotti all'ospedale Sirai per accertamenti.

Lì la conducente è stata sottoposta ad accertamenti alcolemici e tossicologici dai quali è positiva sia all'uso di cannabinoidi sia al test alcolemico con un tasso superiore al limite consentito. Le è stata tolta dunque la patente.

Denunciata a Quartu Sant'Elena per guida in stato di ebbrezza una 26enne di Selargius: mentre era al volante della sua Toyota Yaris, è finita contro alcune auto in sosta in Viale Colombo. Sottoposta al test alcolemico, è risultata essere positiva alle verifiche compiute con etilometro, con tasso di 0,85 g/l. La patente di guida le è stata ritirata, l'auto sequestrata e affidata al proprietario, cioè il padre della giovane.

(Unioneonline/D)

