L’obiettivo è ottenere un polo sanitario che possa costituire il punto di riferimento continuativo per la popolazione e che possa avere al suo interno ambulatori specialistici, area prelievi e vaccinazioni; area dei programmi di prevenzione e di promozione della salute. È perciò un percorso a tappe quello finalizzato al potenziamento dei servizi socio-sanitari di Mandas.

Nel Poliambulatorio di Piazza Giovanni XXIII, dopo la recente sistemazione e la messa in attività del nuovo ecografo multidisciplinare, è stato avviato il progetto per il rinnovo dell'impianto e la sistemazione della nuova Moc che si concluderà entro il prossimo mese di giugno. Il nuovo sistema di ultima generazione per la Mineralometria ossea computerizzata (Moc) riguarda i test diagnostici per la misurazione dei livelli di calcio e altri minerali nelle ossa dello scheletro umano. «Si tratta di un esame indicato principalmente per la diagnosi di osteopenia e osteoporosi e per la valutazione e il monitoraggio di tutte quelle condizioni che possono causare osteopenia e osteoporosi secondaria», fa sapere il sindaco Umberto Oppus.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'osteoporosi è come una malattia silenziosa caratterizzata da una ridotta massa ossea e un deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo. Prevale nella popolazione femminile over 50 anni: una donna su tre e un uomo su cinque di età superiore ai 50 anni subiscono una frattura a causa dell'osteoporosi. A livello mondiale, l'osteoporosi colpisce circa 200 milioni di donne e provoca quasi nove milioni di fratture ogni anno.

