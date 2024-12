«A Villaputzu e al Sarrabus serve un ponte nuovo, non uno vecchio rimesso in sicurezza». A chiederlo all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu, durate un incontro a Villaputzu che si è tenuto ieri pomeriggio, è il comitato dei cittadini per un nuovo ponte. «Quello attuale – ha spiegato Antonio Congiu – è inadeguato, senza contare che a questo punto non si sa quando sarà riaperto. Ma anche una volta riaperto non si può proseguire a senso unico alternato, senza una corsia pedonale e senza illuminazione».

Congiu mostra, tra l’altro, uno studio dell’Università di Cagliari in base al quale il vecchio ponte risulta inadeguato anche in caso di piogge torrenziali. «Quando è stato realizzato – ha aggiunto – era stata sottolineato l’altezza dall’alveo, e cioè sette metri. L’ho misurato è l’altezza media oggi è 4,80 metri. Occorrerebbe abbassare l’alveo di due metri ed innalzare la campata. Ma a questo punto molto meglio un ponte nuovo, noi lotteremo per questo perché il Sarrabus è un unico grande paese che deve stare unito».

