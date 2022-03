Picchiata con violenza e ferita con un morso alla fronte.

La vittima, una donna di 36 anni di origine marocchina, ha denunciato il pestaggio subito dal marito, un 43enne commerciante ambulante, nella tarda serata di ieri ai carabinieri di Senorbì.

Secondo il suo racconto poche ore prima l’uomo, nel corso di una discussione per futili motivi, l’ha afferrata per i capelli e scaraventata a terra colpendola più volte al capo con calci e pugni, poi mordendola.

La guardia medica, dove la donna si è recata per essere medicata, ha confermato questa versione dei fatti.

Sono dunque intervenuti i servizi sociali che hanno collocato la vittima in emergenza in un luogo diverso dalla propria abitazione. Si è attivato così un codice rosso per violenza di genere.

