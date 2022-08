Sono state un'infermiera, la prima a intervenire, e una pediatra, che ha praticato il massaggio cardiaco, a salvare la vita del bimbo di un anno e mezzo che ha rischiato di morire soffocato per un acino d'uva nella spiaggia di Solanas.

Sono stati momenti drammatici.

Un'infermiera che si trovava in spiaggia appena ha capito la situazione è accorsa prestando le prime cure al piccolo. Poi è arrivata la pediatra, che si trovava in una villetta lì vicino, che ha praticato il massaggio cardiaco quando il cuore del piccolo non stava più battendo.

Fortunatamente grazie alle manovre di soccorso una parte d'acino è stata espulsa e il bimbo ha ripreso a respirare.

Intanto è arrivata la squadra del 118 di Sinnai soccorso della Rete Anas Sardegna, che d'estate ha la postazione a Solanas che ha proseguito l'assistenza al bimbo.

Attivate anche una medicalizzata e l'elicottero del 118 che ha poi accompagnato il piccolo, insieme alla madre, al Brotzu per gli ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono migliorate.

Una tragedia per fortuna solo sfiorata grazie al pronto intervento e alla professionalità di una pediatra e di un'infermiera.

