Indagini chiuse con la denuncia per lesioni per il presunto accoltellatore.

I carabinieri di Quartu hanno chiarito quanto accaduto ieri sera nelle vicinanze di un Parco acquatico sull'orientale sarda dove un 20enne di Sinnai è stato accoltellato riportando lesioni guaribili in 15 giorni.

Sotto accusa è finito un quartese di 20 anni, pastore: sarebbe stato lui a colpire con una coltellata all'addome la vittima per futili motivi.

Sulla vicenda è stato girato un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari.

La vittima che era finita in ospedale accompagnato dall'elisoccorso. Per fortuna la lama non ha raggiunto organi vitali.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata