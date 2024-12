È ora di dire basta agli abbandoni selvaggi di rifiuti nelle campagne e nelle aree comunali: il sindaco Renato Melis non ha intenzione di restare a guardare. Con un avviso, il primo cittadino lancia un ultimatum ai trasgressori: «Chi continuerà a depositare immondizia, anche ingombrante, nelle aree pubbliche, dovrà fare i conti con sanzioni dure e con l’intervento delle forze dell’ordine».

Divani abbandonati nelle campagne di Esterzili (foto Francesca Melis)

Dalle aree circostanti l’ecocentro a Taccu all’ex discarica di San Sebastiano, il paese si ritrova con vecchi freezer, divani e rifiuti di ogni genere abbandonati in mezzo alla strada.

Nonostante gli investimenti significativi destinati alla bonifica e alla riqualificazione di queste aree, il problema persiste. A rimetterci, ovviamente, sono tutti i cittadini che assistono al degrado dei luoghi pubblici, che dovrebbero essere simboli di ordine e rispetto e bellezza ambientale.

Abbandono di rifiuti a Esterzili (foto Francesca Melis)

«Le risorse per la bonifica sono pubbliche e quindi di tutti», afferma Melis, che lancia un avvertimento a chi sta utilizzando strade, marciapiedi e terreni non recintati come veri e propri depositi di rifiuti. A chi continua a trasgredire, viene chiesto un recupero immediato dei materiali, con il monito che, in caso contrario, le forze dell’ordine non esiteranno ad intervenire. «In una fase in cui il posto di polizia municipale è vacante, il compito di intervenire è passato a carabinieri e forestale, che sono pronti a fare rispettare le regole con azioni “forzate e poco simpatiche”», ribadisce il sindaco.

