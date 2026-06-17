Si terrà domani alle 18,45, in Piazza San Pietro, la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale di Villa San Pietro, eletto in occasione delle consultazioni amministrative del 7 e 8 giugno.

La seduta, aperta al pubblico, segnerà l'avvio ufficiale del mandato amministrativo 2026-2031. Nel corso dell'incontro è previsto il giuramento della neosindaca Marina Madeddu, la comunicazione della composizione della nuova Giunta comunale e la presentazione delle linee programmatiche che guideranno l'azione amministrativa nei prossimi cinque anni.

L'appuntamento rappresenta uno dei momenti istituzionali più significativi della vita democratica del paese, con il passaggio ufficiale alle nuove cariche e l'avvio dell'attività del Consiglio comunale.

L'amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a partecipare numerosa all'evento, che si svolgerà in piazza e consentirà ai cittadini di conoscere i componenti della nuova squadra di governo e gli obiettivi del mandato appena iniziato.

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