Seconda serata delle "Vie del Natale a Sinnai" e folla di curiosi in vie Roma, Piazza Chiesa e via Mara, dove sono stati allestiti gazebo con degustazioni, musica, hobbisti e tanto altro. Un nuovo successo dopo quello di domenica scorsa, con l'arrivo anche di tanti forestieri.

Il Natale sinnaese propone molte iniziative e le Vie del Natale saranno proposte anche il 13 dicembre (in via Giardini) e il 20 dicembre (in via Pineta). L’iniziativa è organizzata dal Comune, con la collaborazione degli esercizi commerciali.

Sabato inizierà anche il “Vabbo Natale” nella sede dell'associazione di Volontariato del Vab nella zona industriale. E proprio sabato 7 dicembre l'evento sarà seguito in diretta su Radiolina, la prima radio della Sardegna, per raccontare on air le emozioni e il clima della manifestazione. Saranno presenti dj e speaker per coinvolgere grandi e piccini con musica e racconti.

Ma oggi a Sinnai si è svolta anche la sagra in onore della patrona Santa barbara con messe, la processione e un concerto di corali in chiesa. In Piazza anche uno stand dei ragazzi dell'oratorio di Santa Barbara.

