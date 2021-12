Un Natale triste nel ricordo di don Alberto Pistolesi per i fedeli della parrocchia di Santa Barbara, e non solo, a Sinnai. A 25 giorni dal terribile incidente che è costato la vita al sacerdote, stamattina ha celebrato la messa anche l'ex parroco don Giovanni Abis. Alle 17, sarà l'arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, a celebrare la messa.

Monsignor Baturi (L'Unione Sarda - Andrea Serreli)

La Curia cagliaritana ha già inviato diversi sacerdoti per l'ordinaria amministrazione della parrocchia in attesa della nomina del nuovo parroco. Una vicenda, quella di don Alberto, che è viva più che mai nel ricordo di un sacerdote che in tre anni di permanenza a Sinnai ha conquistato tutti, i giovani e i ragazzi in particolare. Un’assenza profonda. " La nostra comunità - si legge in una nota del libretto parrocchiale - attraversa un tempo difficile; la scomparsa improvvisa di don Alberto ha creato dolore e, in molti, un senso di smarrimento".

