Si sono svolti a Sinnai nella chiesa di Santa Barbara, i funerali di Attilio Soldi, il nonnino di Sinnai morto sabato a quasi 102 anni e grande tifoso del Cagliari. Sulla bara, adagiata dai familiari, la maglia rossoblù che ha tanto amato. È stata sistemata tra i fiori e la sua foto.

Attilio Soldi ha fatto in tempo a vedere le prime gare playoff del Cagliari, pronosticando la salvezza che è arrivata il giorno dopo la sua morte. In una chiesa gremita, il parroco, padre Gabriele, ha ricordato questa nobilissima figura, facendo anche un cenno al suo amore per la vita, per la famiglia e anche per il Cagliari.

«Lui -ha detto il parroco - ha sempre preferito attaccare: sono particolarmente vicino a tutta la famiglia». «Negli ultimi giorni – ha detto uno dei figli - babbo si è un po’ lasciato andare, ma è rimasto sempre lucido, continuando anche a seguire il suo Cagliari che ha tanto amato, nelle vittorie e nelle sconfitte».

