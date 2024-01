Come nell’antica tradizione, a Senorbì in occasione della celebrazione di Sant’Antonio Abate (o Sant’Antonio de su Fogu), protettore del bestiame in genere, si è rinnovato il rito antichissimo della benedizione degli animali domestici. In tantissimi hanno accompagnato i loro amici animali nel parco di Santa Mariedda per ricevere la benedizione impartita dal parroco don Giancarlo Dessì.

Oggi, sabato 20 gennaio, il programma dei festeggiamenti prevede il pranzo sociale (a partire dalle 13) in campagna, nel terreno di proprietà comunale in località Mitza e Ghiani. Un appuntamento conviviale molto atteso, all'insegna della tradizione e della socialità.

Domani, domenica 21 gennaio, alle 18 nel parco di Santa Mariedda - ai piedi della chiesetta campestre dedicata a Santa Maria della Neve - sono in programma l’accensione e la benedizione de “su foghidoni”, con degustazione di vino e salumi accompagnata dalla musica della tradizione. Il fuoco legato al suo culto ha a che fare con il racconto che vedeva il santo addirittura recarsi all'inferno per contendere al demonio le anime dei peccatori.

A promuovere i festeggiamenti civili e religiosi è il Comitato di Sant’Antonio, presieduto da Efisio Mura, con il patrocinio del Comune di Senorbì e la collaborazione della Parrocchia Santa Barbara e delle associazioni locali.

© Riproduzione riservata