Sabato 11 maggio, alle 17 nel Museo archeologico Domu Nosta (Madn), si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori della quattordicesima edizione del Concorso letterario per racconti brevi e aforismi e della dodicesima edizione del Concorso regionale di poesia, promossi entrambi dall’associazione culturale CartaBianca con il patrocinio del Comune di Senorbì. Il centro della Trexenta, per un’intera serata del prossimo fine settimana, ospiterà centinaia di studenti accompagnati dai loro insegnanti che, nel corso dell’anno scolastico in via di conclusione, hanno aderito all’importante concorso regionale dedicato agli aspiranti scrittori.

Dopo i saluti del sindaco Alessandro Pireddu, spetterà al direttore artistico dell’iniziativa Fabrizio Manca Nicoletti il compito di premiare i vincitori. «Nello splendido scenario dello storico museo di Senorbì verranno premiati gli adulti e i ragazzi che delle varie sezioni del concorso, ovvero poesia, racconti brevi e aforismi», dice Nicoletti. Quest’anno oltre agli studenti delle scuole medie, dei licei e dei vari istituti tecnici e professionali dell’intera Sardegna, tra i finalisti del Concorso letterario ci sono sette allievi dell’ente di formazione Ifold del corso IeFP di Acconciatori (terzo anno) di Cagliari e un’allieva del corso Erogazione dei servizi di trattamento Estetico (terzo anno) di Villacidro che saranno accompagnati dalla dirigente Ifold Andreina Siddu.

L’amministrazione comunale del capoluogo della Trexenta ha siglato un accordo con l’associazione culturale CartaBianca di Cagliari per promuovere e organizzare insieme l’importante appuntamento. «Abbiamo aderito al progetto perché ne apprezziamo in particolare la capacità di coinvolgimento e la grande attenzione riservata alle scuole e ai ragazzi», spiega il sindaco Pireddu. Interverranno inoltre l’assessora comunale alla Cultura Sonia Mascia e la responsabile scientifica del Madn Elisabetta Frau.

La Giunta cittadina si è quindi garantita un ruolo da protagonista nella promozione di una valida iniziativa culturale che, da ormai più di dieci anni, coinvolge centinaia di autori giovani (in particolare gli studenti) e meno giovani che fanno a gara per conquistare i primi premi e soprattutto il diritto a vedersi pubblicate le loro opere. Sabato, proprio a Senorbì, verranno svelati i nomi dei vincitori.

