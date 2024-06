All’Orto Giardino di Mariposa de Cardu, in località Su Idanu a Quartucciu, sta per iniziare un laboratorio innovativo dedicato alla costruzione di compost toilette, un bagno particolare che non utilizza acqua e che tratta i rifiuti solidi umani attraverso processi di compostaggio e disidratazione, ottenendo un prodotto finale che può essere impiegato come ammendante organico in agricoltura.

Organizzato da Il Crogiuolo, il laboratorio si terrà in quattro sessioni: venerdì 28 giugno dalle 16 alle 20, sabato 29 giugno dalle 8 alle 12, e venerdì 5 e sabato 6 luglio negli stessi orari.

Per partecipare, è necessario indossare abbigliamento adeguato, inclusi scarpe comode, cappellino, guanti da lavoro e portare con sé acqua potabile. Tutti i materiali necessari saranno forniti durante il corso, che sarà guidato da Salvatore Porta.

Rita Atzeri, presidente de Il Crogiuolo spiega: «Con l'aumento dello scarico di acque reflue nei corsi d’acqua dolce, è urgente ripensare la gestione dei nostri servizi igienici. Le compost toilette offrono una soluzione sostenibile, riducendo l'impatto ambientale e migliorando la salute dei corsi d'acqua. Questa iniziativa vuole sensibilizzare e fornire strumenti pratici per una gestione più responsabile delle risorse idriche».

Questa iniziativa rappresenta per il progetto Mariposa de Cardu, dedicato a Luisa e Stefano Atzeni un passo avanti verso una gestione più sostenibile e consapevole delle risorse naturali, con il fine di sensibilizzare sempre di più la comunità locale in pratiche ecologiche innovative.

