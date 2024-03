Il cagnolino, i preziosi strumenti da barbiere e parrucchiere, il mare e lo sguardo rivolto verso il futuro.

Quartu ricorda Thomas Frau, uno dei 19enni morti nel tragico scontro di Via Vesalio a Cagliari nella notte tra il 19 e il 20 gennaio scorsi.

L’artista Emanuele Boi in arte "Skan" ha realizzato un murale per omaggiare il ragazzo che sognava di fare il parrucchiere e già da qualche tempo lavorava in un salone in città, a Quartu.

I suoi sogni si sono infranti in quel maledetto incidente in via Vesalio, quando la sua Peugeot 207 si è schiantata contro una Maserati. Con l’amico coetaneo, Federico Cubeddu, Thomas stava tornando dalla discoteca con un loro amico, di 18 anni, rimasto ferito. Frau è morto sul colpo, Cubeddu poche ore dopo all’ospedale Brotzu, dove era stato trasportato dal 118 in condizioni disperate. Cubeddu avrebbe compiuto 20 anni il 4 febbraio, Frau, che era alla guida dell’auto, a fine agosto.

