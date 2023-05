Arriva anche a Quartu Sant’Elena il progetto Aule Natura del WWF sostenuto da Procter & Gamble con l’obiettivo di realizzare azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa, entro il 2024, prevede l’inaugurazione di oltre 50 “Aule Natura” nelle scuole di tutta Italia.

A Quartu, questa mattina, la cerimonia nella scuola primaria “F. Perra” dell’Istituto Comprensivo Statale “V di Quartu Sant’Elena”.

Aperto dal benvenuto della dirigente scolastica Aurelia Orru, l’evento ha visto gli interventi di Giovanni Paulis, referente riserva WWF Monte Arcosu, e di Antonio Canu, coordinatore WWF in Sardegna, e la partecipazione del sindaco Graziano Milia, dell’assessore comunale Cinzia Carta, della presidente del Consiglio comunale Francesca Casarotto e di Petra Paolini di Domus de Luna.

Estesa su 230 mq, l’aula natura di Quartu permette lo sviluppo di una grande varietà di ecosistemi, alcuni tipici della macchia mediterranea con specie arbustive, come mirto, corbezzolo, e lentisco, e specie aromatiche e/o officinali, come rosmarino, lavanda ed elicriso.

Comprende inoltre uno stagno – di grande importanza per l’avifauna locale durante tutto l’anno –, e una zona dedicata alle piante per gli impollinatori e il riparo per gli insetti. I diversi ecosistemi sono collegati da un sentiero che traccia il percorso alla scoperta della natura all’interno del giardino scolastico.

155 giovani alunni per l’anno scolastico in corso e 160 per l’a.s. 2023/24 potranno così conoscere, vedere e toccare con mano fiori, frutti e animali, l’alternarsi delle stagioni, il concetto di biodiversità̀, diventandone custodi.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata