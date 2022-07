Stendi l'asciugamano, ti sdrai al sole e chi ti ritrovi come vicino di ombrellone? Niente meno che un bellissimo pavone dalla coda variopinta. Succede a Quartu nella spiaggia di Stella di Mare 2 davanti alla residenza per anziani “Anni d’oro”.

La presenza degli uccelli non è una novità nella zona e l’anno scorso erano anche stati oggetto di proteste e di episodi poco piacevoli tanto che alcuni erano stati anche uccisi.

Ma se è vero che continuano a scorrazzare sui tetti e tra le strade del villaggio, molto più raro è vederli sull’arenile, chissà, forse anche loro alla ricerca di un po’ di fresco. Ad immortalarli è stato il consigliere comunale di Cagliari Marcello Polastri che sta preparando un documentario proprio sui pavoni.

“Pavoni che si pavoneggiano davanti alla telecamera – ha detto Polastri – ne ho seguito gli spostamenti ed è curioso constatare che si muovono da Stella di Mare, attraversando tutto il litorale, e arrivando fin sopra la Sella del diavolo, dove sono stati avvistati diversi esemplari sulle torri medioevali che si affacciano sul mare”.

I primi sono arrivati quasi trent’anni fa portati da non si sa bene chi e come. Sta di fatto che nella lottizzazione di Stella di Mare 2, lungo il litorale, i pavoni hanno trovato un ambiente favorevole e sicuro tanto che piano piano hanno messo su famiglia e ancora oggi continuano a trovare un rifugio confortevole.

Attualmente ce ne sono venti. Uno dei loro punti di raccolta preferiti è proprio la residenza per anziani “Anni d’oro”, dove da anni sono un’attrazione per gli ospiti a cui fanno anche compagnia quando escono in giardino.

