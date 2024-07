Il lungomare di Santa Margherita si potrà presto ammirare anche di notte: il Comune ha affidato l’incarico per la progettazione del nuovo impianto di illuminazione che permetterà ai residenti della borgata, ma anche ai tanti turisti, di usufruire di un percorso più sicuro.

I lavori per la realizzazione dell’impianto prenderanno il via subito dopo la stagione estiva. L’intervento, per il quale sono stati stanziati 100mila euro, interesserà tutta la zona del lungomare di Campu Matta fino all’incrocio poco prima della Torre di Cala d’Ostia.

«A breve potremo finalmente godere di un lungomare ben illuminato - spiega la vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici, e Valorizzazione di Santa Margherita, Elisabetta Loi - questo importante intervento, oltre a consentire ai cittadini e turisti di passeggiare in totale sicurezza nelle ore notturne, andrà a valorizzare una zona molto amata e apprezzata e costituirà anche un buon biglietto da visita per questa parte del nostro territorio».

