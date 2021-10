Arrivati in Italia pochi giorni fa e domiciliati al Cas di Monastir, due algerini di 28 e 27 anni sono stati arrestati a San Sperate dai carabinieri di Decimomannu per furto aggravato in concorso.

I due giovani hanno sottratto dal centro commerciale Carrefour che si trova sulla strada statale 131 prodotti per l'igiene personale per un valore complessivo di circa 80 euro.

Trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias, oggi è in programma il rito direttissimo.

La refurtiva è stata invece restituita al gestore del punto vendita.

(Unioneonline/s.s.)

