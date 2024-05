La società sportiva Airone Mandas ha rappresentato a testa alta il territorio della Trexenta, classificandosi al quinto posto al 1° Trofeo Città di Olbia. La manifestazione calcistica internazionale ha visto coinvolte un centinaio di società provenienti da tutta l'Isola, dall'Italia e dalla Francia, impegnando tantissimi giovani calciatori dell'attività di base. I giovanissimi atleti che si sono sfidati dando vita alla prestigiosa competizione appartengono alle categorie Primi calci, Pulcini ed Esordienti.

I Pulcini dell'Airone Mandas, guidati da mister Paolo Uccheddu, hanno superato due gironi eliminatori, permettendogli di arrivare alle partite finali. Il percorso dei campioncini è diventato sempre più difficile con l'ingresso in campo delle società professionistiche.

«I bambini, con grande orgoglio e con la gioia e l’emozione di partecipare al prestigioso Trofeo di Olbia, hanno dato lustro al nostro territorio accostando il nome di Mandas a quello di società calcistiche di livello internazionale e coronando il sogno di giocare con i loro pari età della Juventus e della Roma», è il commento dei dirigenti dell’Airone.

La società dilettantistica di Mandas è una realtà sportiva ormai consolidata che ha ricadute positive per l’intero territorio. Quello svolto dall’Airone è un lavoro che va avanti da anni e che è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per le tante persone, tesserati e simpatizzanti, provenienti dai 25 paesi del circondario che portano i propri ragazzi nello stadio “Renato Raccis”. Un modello vincente e ormai radicato nella zona, la cui presenza, non è limitata alla sola sede di Mandas, ma è andata con il passare del tempo a solidificarsi persino nella Barbagia di Seulo (nel Comune di Sadali), dove altri quaranta atleti lavorano con passione sotto il nome Airone.

