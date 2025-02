Arginare il fenomeno del randagismo e aggiornare il registro dell’anagrafe canina: sono questi gli obiettivi della giornata di microchippatura gratuita organizzata dal Comune di Domus de Maria. C’è tempo sino al 15 febbraio per presentare le domande all’Ufficio protocollo che permettono di aderire all’appuntamento organizzato dal Comune in collaborazione con la Asl di Cagliari. La data della microchippatura gratuita verrà definita dopo che al Comune saranno arrivate tutte le richieste di adesione. Le domande potranno essere presentate dopo aver compilato il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune, inviando una mail all’indirizzo protocollo@comune.domusdemaria.ca.it . Sarà inoltre possibile presentare la domanda compilando il modulo in Municipio e consegnarlo a mano all’Ufficio protocollo. La giornata della microchippatura gratuita verrà fissata non appena verrà raggiunto un numero sufficiente di richieste.

