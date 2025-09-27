Una postazione del 118 nel Comune di Castiadas. Ad annunciarlo il sindaco Eugenio Murgioni: «Come viene riportato in una delibera del commissario dell’Areus – spiega - saremo finalmente dotati di una postazione operativa del servizio di soccorso sanitario pre-ospedaliero 118».

Murgioni aggiunge che è prevista l’attivazione di una postazione di base con operatività H12, attiva tutti i giorni dalle ore 8 alle 20. Sarà poi a disposizione, dalle 20 alle 8, (come già adesso) la Guardia Medica di Olia Speciosa. Il servizio verrà affidato, tramite procedura pubblica, a soggetti qualificati del terzo settore (associazioni di volontariato o cooperative sociali).

«Questa decisione – dice ancora Murgioni - rappresenta un passo importante per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini e dei visitatori. Ringraziamo Areus e la Regione Sardegna per aver riconosciuto l’importanza di garantire un presidio di emergenza nel nostro territorio. Il Comune continuerà a monitorare e supportare l’iter per garantire tempi rapidi di attivazione e la massima efficienza del servizio».

