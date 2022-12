Cala Pira sempre più punto di attrazione turistica del Comune di Castiadas. Da gennaio infatti inizieranno i lavori per la realizzazione di un parcheggio, un nuovo manto stradale (in calcestruzzo architettonico) e persino un'area giochi attrezzata. Non solo: per accedere in spiaggia saranno posizionate le passerelle a misura di disabile e sarà sistemata una recinzione a protezione delle dune sabbiose.

«Daremo ancora maggior lustro alla località - spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – e renderemo Cala Pira uno dei siti più attrattivi e suggestivi del sud est della Sardegna».

Il costo dell’intervento è di un milione e 800mila euro.

