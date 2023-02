La modifica delle rotte degli aerei, che sorvolano con maggiore assiduità rispetto al passato, a Elmas non piace a tutti. Per strada, nel quartiere di Giliacquas, ma anche a ridosso della zona sportiva di Santa Caterina, per chi non l’avesse presente, in prossimità della laguna e delle piste, c’è anche chi non ci fa più caso.

«E’ così da quando ho deciso di trasferirmi a Elmas, me ne accorgo di più in estate, quando il traffico dei velivoli è maggiore», dice un residente, cane al guinzaglio, nella zona del campo sportivo. Sopraggiunge una donna sulla cinquantina, anche lei assieme al cane, per la passeggiata del dopo pranzo: «Ormai non ci facciamo più caso, ma effettivame ».

Ma ci fa caso il Comune che, nel comitato riunito di venerdì scorso in prefettura ha chiesto la modifica delle rotte, riportandole lontano dal centro abitato: «I cittadini non si sentono sicuri», dice Maria Laura Orrù, sindaca del paese e consigliera regionale. «Inoltre, abbiamo chiesto l’insediamento della commissione antirumore. Pare che ci sia la volontà da parte di tutti per risolvere questo problema».

A Elmas, intanto, i cittadini aspettano cambiamenti. Al più presto.

