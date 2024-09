Termina domani la raccolta delle firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24. Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, proponente della norma, nei giorni scorsi ha dichiarato che le sottoscrizioni, in base a proiezioni attendibili, hanno superato quota centomila. E se in un primo momento si era pensato di continuare la raccolta fino all'ultimo secondo disponibile, alla fine si è deciso – a risultato ampiamente ottenuto – di interromperla.

Ora, come ricorda Michele Zuddas, il legale che ha supportato i comitati per l'autenticazione delle firme in numerose iniziative soprattutto nel Cagliaritano, ai Comuni spetta l'incombenza della verifica definitiva. «Se nei piccoli paesi risulta più facile legare, al nome del sottoscrittore, il numero di iscrizione alle liste elettorali», spiega, «l'operazione sarà più ardua nei grandi centri, dove anche le incombenze dei dipendenti hanno carichi diversi». Quindi la validazione definitiva durerà per almeno quindici giorni. «Credo che all'inizio di ottobre sarà possibile consegnare nelle mani del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini le oltre centomila firme raccolte».

In realtà i comitati una data ce l'hanno già in mente. «Presenteremo le firme alla Regione mercoledì 2 ottobre», dice Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «E sarà un momento di riflessione e di festa: da domani, terminata la raccolta, saremo operativi nell'organizzazione di una manifestazione in stile Saccargia che si terrà in contemporanea a Cagliari. Arriveremo nel capoluogo da ogni parte dell'Isola, con autobus e mezzi propri, per testimoniare lo spirito della Pratobello 24: tutti assieme, cioè politici di qualsiasi fazione, comitati, società civile, possiamo salvare la Sardegna da questo assalto senza precedenti portando avanti la proposta di legge di iniziativa popolare».

Le ultime firme per la Pratobello di raccolgono oggi dalle 18 alle 21 in piazza Si ‘e Boi a Selargius.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Lorenzo Piras sul quotidiano in edicola e nell’edizione digitale

© Riproduzione riservata