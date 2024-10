Il primo step è stato superato: il riconteggio della Legge di Pratobello è terminato. Ma i comitati, i sindaci e gli amministratori locali che hanno sostenuto la proposta di legge di iniziativa popolare ora chiedono all'assemblea regionale di fare in fretta.

A cominciare dal padre della Pratobello 24, il primo cittadino di Orgosolo Pasquale Mereu. «Non siamo disposti a perdere altri giorni preziosi», precisa, e «vigileremo perché la Pratobello 24 non si areni in commissione».

Il sindaco di Orgosolo per ora non evoca la piazza: «Ma se dalla politica non avremo segnali immediati», è la chiosa, «non è da escludere che la mobilitazione prenda la direzione della ribellione e, perché no, della piazza».

