Spiagge già piene, postazioni di soccorso ancora vuote. E non si sa chi debba riempirle di operatori, infermieri, autisti e ambulanze. A meno di 48 ore dall’ipotetico inizio delle attività estive delle postazioni del 118 nelle località costiere della Sardegna, Areus non ha ancora affidato la gestione dei servizi.

Il bando con la manifestazione di interesse, rivolto ad associazioni di volontariato e cooperative sociali, è stato pubblicato il 15 maggio (quasi un mese fa) sulla base di una delibera del commissario straordinario Angelo Maria Serusi, che aveva agito per tempo. I termini per la presentazione delle proposte scadevano lo scorso 25 maggio. Le postazioni ijn convenzione da andare a coprire, quasi tutte per 24 ore su 24 a partire da domenica 15 giugno (e fino al 30 settembre), sono: Villasimius, Domus De Maria, Costa Rei (Muravera), Torre delle Stelle (Maracalagonis), Plag’e Mesu (Gonnesa), Torre dei Corsari (Arbus), Is Arutas (Cabras), Is Arenas (Narbolia), Fertilia (Alghero), Platamona (Sassari), Porto Rotondo (Olbia), Abbiadori (Arzachena), Loiri Porto San Paolo, Vignola (Aglientu), Costa Paradiso (Trinità d’Agultu), Santa Teresa Gallura e San Teodoro, Sos Alinos (Orosei) e infine Galtellì.

I partecipanti non mettono in piedi la macchina dall’oggi al domani: ci sono il personale da reclutare, le ambulanze da reperire, gli eventuali affitti degli alloggi da concordare (e pagare). Tutto per essere disposizione dei bagnanti (migliaia e migliaia) che potranno essere assistiti in caso di infortunio. Il servizio dovrebbe scattare un minuto dopo la mezzanotte di domenica. Ancora nessuno sa niente. E tra gli addetti ai lavoro monta la rabbia.

(Unioneonline/E.Fr.)

