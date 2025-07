Le estrazioni del Lotto baciano Posada. Nel paese della Baronia, nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono stati vinti (nel bar tabacchi di via Vittorio Veneto) 47.500 euro grazie a un terno e tre ambi sulla ruota di Milano. A Sassari (in Corso Vittorio Emanuele II) sono stati vinti 9.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 724,2 milioni di euro da inizio 2025.

