Ennesima giornata di super lavoro, quella di mercoledì 16 luglio, per le squadre anti-incendio regionale.

Sono stati infatti 19 gli interventi effettuati in altrettante località dell’Isola per domare le fiamme.

In diversi casi si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il fronte più impegnativo a Furtei, nella zona di S’Alluminu, dove le fiamme hanno colpito un'area boschiva, sorvolata dagli elicotteri provenienti dalle basi del Corpo Forestale di Fenosu, Villasalto, Sorgono, Pula e dove sono entrati in azione anche tre Canadair provenienti dall'aeroporto di Olbia.

Un elicottero in azione anche nelle campagne di Oniferi, lungo la Statale 128, e altri due a Olbia, per un rogo scoppiato nella zona dii Nanuri.

A fuoco anche le campagne di Nurri, con – anche in questo caso – un elicottero in azione per dare manforte alle squadre di terra.

