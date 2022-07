Gianfranco Zola, Bianca Atzei, Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono i testimonial della nuova campagna “Portala nel cuore”, l’iniziativa dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con la Regione Sardegna, per sensibilizzare sui furti di sabbia, conchiglie, ciottoli e sassi dalle spiagge dell’Isola. “Souvenir” che ogni anno soprattutto i turisti portano via in bottigliette e sacchetti che sistemano nei loro bagagli.

Oggi è stata diffusa la prima pubblicità con l'ex campione di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari, oltre che della Nazionale azzurra, che ricorda la sua esperienza con la maglia rossoblù: "Ho iniziato a giocare nei campi in terra battuta in Sardegna e gol dopo gol ho giocato negli stati più importanti d'Italia Europa, e poi.. sono tornato" dice Zola, ricordando "perché la Sardegna ti resta nel cuore", aggiungendo che "non serve portare via una conchiglia".

Gli spot saranno diffusi sui canali social dell'Adm e della Regione e mandati in onda sugli schermi degli aeroporti e dei traghetti di collegamento con l'Isola.

I furti di sabbia e ciottoli, si ricorda, oltre a danneggiare l'ambiente, sono sanzionati con una multa che può raggiungere i 3mila euro.

