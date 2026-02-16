Non sono agibili. La Capitaneria vieta l’utilizzo di alcuni pontili dei porti turistici di Marina Piccola e Teulada danneggiati dalle onde del ciclone Harry.

I sopralluoghi sono stati effettuati il 29 gennaio e oggi la Guardia costiera ha emesso le ordinanze di interdizione, che resteranno in vigore fino a quando i concessionari non ripristineranno le condizioni di sicurezza.

A Cagliari è stata rilevata «la sussistenza di una reale situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo stato in cui versano il pontile galleggiante “E”, il pontile destinato al rifornimento carburanti, nonché la penisola (e relativo pontile) in testata al Molo Martello (...) che si presentano danneggiati, instabili e privi sia protezione anticaduta sia, in alcuni tratti, di pavimentazione».

A Tuelada invece il provvedimento riguarda «il molo di sopraflutto e il pontile mobile galleggiante perpendicolare».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata