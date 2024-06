Le misure di sicurezza per il G7 in corso a Brindisi hanno ripercussioni sull’organico della polizia di Stato in Sardegna che, come noto, mostra da tempo gravi limiti di personale. «Ma questo fatto non ha impedito - scrive in un comunicato Alessandro Cosso, il segretario regionale della Silp Cgil - che delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato che prestano servizio nella nostra Isola fossero assegnati per le esigenze determinate dal summit internazionale del G7».

Alle difficoltà per il personale si è aggiunta la vicenda, denunciata sulla stampa, degli alloggi di servizio per gli agenti su una nave da crociera greca considerati non dignitosi. «Quello che ci chiediamo - continua Cosso - è se tutto questo poteva essere evitato con una pianificazione dell’evento più scrupolosa considerato anche il tempo che si è avuto a disposizione per organizzare tale summit».

Infine una considerazione sul presente e sul futuro del personale: «Ci auguriamo che non si verifichino altre criticità per tutte quelle lavoratrici e quei lavoratori in divisa che stanno assicurando un servizio delicato ma ormai è assodato che quando torneranno in sede dovranno continuare a subire gli effetti negativi del mancato turn over che nella nostra Isola si stanno facendo particolarmente sentire, acuendosi nel periodo estivo».

