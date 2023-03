Una notizia drammatica e inaspettata: la morte di Tonino Dessì, a 63 anni, ha colto alla sprovvista la politica e la comunità quartese, di cui il medico è stato a lungo rappresentante.

«Sono molto addolorato, siamo stati consiglieri comunali da ragazzini», ha ricordato il sindaco Graziano Milia. «Pur con posizioni politiche diverse c’è sempre stata una grande lealtà e un grande affetto reciproco. La città perde un politico intelligente, una persona di estrema generosità. È stato il primo a lavorare nell’hub per i vaccini in città e non si risparmiava. Per me un grande amico, sono vicino alla famiglia e ai compagni di partito».

Dessì era stato uno dei papabili candidati sindaci per la sua Quartu, con Fratelli d’Italia, lo stesso partito del deputato Salvatore Deidda, che lo ha salutato: «La comunità di Fratelli d’Italia è in lutto per la scomparsa di un grande amico, fratello e rappresentante storico della destra quartese sarda. È sempre stato un punto di riferimento per me e tutta la nostra comunità. Ho imparato tanto da lui quando era Capo di Gabinetto dell’Assessorato della Sanitá e con lui abbiamo compiuto tante imprese, tra cui la mia doppia elezione alla Camera dei Deputati dove ha dato un grande contributo. Avevamo in progetto tante altre imprese. Non l’ho ringraziato mai abbastanza».

Profondo dolore anche per il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu: «Non c’è una volta, una, nella quale in cui ci siamo incontrati o sentiti in cui non mi hai fatto sorridere», ha scritto il primo cittadino in un post su Facebook. «Oggi purtroppo non è così. Gli occhi sono gonfi di lacrime. Io però ti voglio ricordare con quel tuo sano sorriso, sempre accompagnato da un saggio consiglio. Mi e ci mancherai. Tanto. Ciao Tonino».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata